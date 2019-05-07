Хедлайнер Дня Победы. Бузова споет для ветеранов

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Для пожилых россиян, которые в такой праздник привыкли слушать «Катюшу»‎, но никак не «Мало половин»‎, концерт Ольги может стать большой неожиданностью.

Стало известно, что Ольга Бузова получила приглашение выступить в центре столицы и спеть для ветеранов 9 мая. На сегодняшний день она является одной из самых известных певиц России и станет хедлайнером Дня Победы на сцене у Киевского вокзала. Она исполнит свои хиты «Я привыкаю»,‎ «‎Мало половин», ‎«Принимай меня»‎. Не секрет, что у артистки целая армия фанатов молодого возраста. Однако, ее песни не рассчитаны на представителей старших поколений, а откровенные концертные наряды могут шокировать ветеранов. Возможно, Ольга для выступления в День Победы подберет более сдержанный образ.

Тем не менее, одной из причин приглашения Бузовой на этот концерт могло стать то, что певица с трепетом относится ко Дню Победы, ведь у нее в семье есть герои обороны Ленинграда, которые даже имеют государственные награды. Теледива не раз упоминала, что ее прабабушка работала на заводе по изготовлению электрооборудования, а ее муж был шофером, который доставлял грузы в осажденный город.