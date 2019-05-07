Позор Пугачевой на «Евровидении-1997» разрушил брак с Киркоровым — Победа Лазарева может воссоединить Аллу и Филиппа

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Всесоюзная звезда не оправдала надежд и заняла на конкурсе лишь 15 место, к такому провалу ее подтолкнул сам «поп-король».

В 1997 году Киркоров сделал все, чтобы его супруга Алла Пугачева поехала на «Евровидение-1997». В итоге, он невольно сделал ее посмешищем. Теперь Филипп уверенно ведет к победе Сергея Лазарева, победа которого может воссоединить его с Аллой.

Похоже, Филипп нашел способ исправить свою ошибку: 22 года назад не терпящая поражений Алла не получила победы, которую ей мог обещать супруг, заставивший ее принять участие в «Евровидении-1997». Легендарная русская Примадонна, добившаяся небывалых высот на родине, стала посмешищем на мировой арене со своей неудачной русскоязычной песни. Набрав всего 33 балла, певица заняла 15 место из 25, отстав от победителя на 217 баллов. Европейский шоу-бизнес смеялся «в лицо» всесоюзной звезде, а английский диктор открыто высмеял возраст уже немолодой артистки и ее номер.

Критики жалели Аллу, которую опозорил муж, ведь провал на конкурсе был связан не с языком песни, а с советским стилем выступлений Примадонны, который не вписывался в формат прогрессивного конкурса. После проигрыша хейтеры открыто высмеивали Пугачеву и ее титул «лучшей певицы Вселенной», ведь выходит ее просто канонизировали и возвели в ранг идола, а Киркоров своими же руками разрушил величие жены.

Видимо, Алла так и не простила Филиппу провала, их отношения ухудшались, а прежнюю идиллию сменили ссоры и капризы певицы - позор Пугачевой на «Евровидении-1997» разрушил брак с Киркоровым. Вскоре она встретила Максима Галкина, и решилась поставить точку в треснувшем браке с Филиппом. Мужчина же до сих пор «преклоняется» пред Аллой, и считает ее главной женщиной в своей жизни, не теряя надежды вернуть любимую.

Он все еще хранит для нее место в своей жизни и семье, поддерживает связь, и даже создал семью по ее мечтам. Единственной преградой для их любви остается большая обида Примадонны, которая и разрушила счастливый брак. Однако, принеся ей заветное первое место, он может искупить свою вину и заслужить прощение.

Филипп стал наставником Лазарева, создал для него песню и номер, подобрал команду и отправился с ними в Тель-Авив, бредит победой, проверяет ставки и оценивает шансы, желая Гран-при. Не удивительно, ведь победа Лазарева может воссоединить Аллу и Филиппа. Возможно, посвятив ей победу, он вымолит прощение, и вернет любимую.