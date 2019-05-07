Всё-таки любовники? Серябкина подогрела слухи о романе с Фадеевым

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Молодая певица надела на себя костюм, который принадлежит 51-летнему музыкальному продюсеру.

34-летнюю бывшую участницу музыкальной группы Serebro Ольгу Серябкину пользователи Сети неоднократно подозревали в интрижке с женатым композитором и продюсером Максимом Фадеевым. И даже после того, как артистка покинула коллектив, данные слухи не утихали. Теперь же и сама Ольга только подогрела разговоры поклонников о возможном романе, когда публично призналась, что носит на себе костюм, который принадлежит Фадееву, и даже собирается в нем снимать клип.

По словам знаменитости, именно этот костюм Максим впервые надел на конкурс «Ялта-90», видимо, для композитора он много чего значит. Более того, Ольга смогла договориться с женой Фадеева, чтобы пощеголять в костюме, который имеет «мощную энергетику и историю». Так неужели Серябкина и Фадеев все-таки любовники и жена мужчины об этом знает? Стоит отметить, что официально ни Ольга, ни Максим не подтверждали свой возможный роман, хотя и не опровергали слухи фанатов.