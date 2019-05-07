Уезжает из России? Барановская может переехать в Италию из-за нового «жениха»

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За границей телеведущую вместе с тремя детьми может принять известный певец.

Многие заметили, что после развода с известным футболистом Андреем Аршавиным ведущая передачи «Мужское/Женское» Юлия Барановская стала тщательнее скрывать личную жизнь. Теперь знаменитость предпочитает вообще не говорить о мужчинах в своей жизни, в интервью ограничиваясь лишь вопросами о карьере и детях.

Тем не менее, многое о том, что происходит в ее жизни, можно понять, если следить за ее аккаунтом в Instagram. К слову, накануне там появились свежие снимки телеведущей с Италии. Как оказалось, за границей она вместе с наследниками гостила у знаменитого эстрадного певца Аль Бано. «Он нас так тепло встретил, что казалось, что мы дружим много лет», - похвасталась Барановская, завершив пост эмоджи в виде красного сердца.

На фото она без стеснения обнимала его, а он этому не противился и показывал «класс» большим пальцем. Также видно, что ему удалось расположить к себе ее сыновей - все они тепло общались и обнимались, когда фотографировались.

Вполне может быть, что именно исполнитель популярной композиции Felicità окажется тем женихом, которого она так тщательно скрывала и к которому может переехать. Похоже, телеведущая не думала, что это может раскрыться, так как между ней и ее возможным избранником есть довольно большая разница в возрасте, однако, как известно, это не стало преградой для многих звездных пар.

Вероятно, из-за Аль Бано Барановская может уехать из России, ведь вся его карьера там. Тем не менее, вряд ли это станет для нее проблемой, ведь любая мать хочет, чтобы ее дети ни в чем не нуждались.