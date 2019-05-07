Пытается вернуть Тарасова? Бузова внезапно переключилась с хоккея на футбол

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Копирование Костенко, «слежка» за футболистом – похоже, певица не намерена сдаваться на пути к личному счастью.

Ольга Бузова упорно твердит, что давно готова к новым отношениям, однако на самом деле все выглядит иначе. Певицу неоднократно обвиняли в том, что она специально копирует стиль Анастасии Костенко. По мнению поклонников, Ольга не может забыть Дмитрия Тарасова, а потому пытается вернуть его, подражая супруге футболиста. На соответствующие намерения Ольги может указывать и тот факт, что телеведущая часто появляется в тех местах, где любит бывать с супругой Тарасов.

Теперь же, судя по всему, Бузова пустила в ход еще один способ привлечь внимание бывшего мужа. Певица заявила о том, что является болельщицей футбольного клуба «Барселона». Об этом Ольга упомянула под новым фото в своем аккаунте, на котором запечатлена со своей подругой. «Когда узнали, что болеем за один и тот же футбольный клуб, Барселона – Forever», – отметила в подписи ведущая.

Стоит отметить, что совсем недавно Бузова являлась ярой поклонницей хоккея и болела за клуб «Авангард». Однако теперь певица внезапно переключилась с хоккея на футбол, причем только словесно. Складывается впечатление, что Ольга просто напросто показала свою любовь к футболу в корыстных целях, а на самом деле уже давно не увлекается этим видом спорта. Не исключено, что это очередная уловка певицы, направленная на то, чтобы вернуть Тарасова.

Будучи в отношениях с футболистом, Ольга часто посещала его игры, а также вместе с Дмитрием была на матчах других команд. Судя по отсутствию снимков с футбола на странице Костенко, модель не разделяет увлечение мужа. Вполне возможно, Бузова решила воспользоваться этим фактом и таким образом привлечь внимание экс-мужа.