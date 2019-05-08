«Стала искусственная» - Фанаты не оценили Нюшу, которая внезапно стала блондинкой

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Кардинальные перемены имиджа могла спровоцировать послеродовая депрессия певицы.

Популярная певица Нюша в своем профиле Instagram опубликовала серию фотографий с неожиданными переменами имиджа. Она сообщила, что это один из самых волнительных моментов проекта #MYNYUSTORYxARTISTRY, где команда специалистов разработала для певцы пять вариантов причесок. Нюша призналась, что проект #MYNYUSTORYxARTISTRY совершенно новый для нее опыт. Как сообщила артистка, последний год был очень важным для нее. Не бросить музыку и писать много материала было непросто после рождения дочери. Также, по ее словам, артистка хочет перемен и кардинальной смены имиджа, поэтому и решилась на оригинальный эксперимент.

Ранее прошел первый этап голосования, где более 400 тысяч интернет-пользователей выбрали для артистки вариант макияжа. Однако, фанаты не оценили Нюшу, которая внезапно стала блондинкой, они посчитали, что данный образ совершенно не подходит певице.

«Нюша, потеряли прежнюю тебя‎»‎, «Совсем не узнать‎»‎, «Стала искусственная», - комментировали подписчики варианты необычного имиджа.