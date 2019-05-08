«Стала искусственная» - Фанаты не оценили Нюшу, которая внезапно стала блондинкой

Кардинальные перемены имиджа могла спровоцировать послеродовая депрессия певицы.
Популярная певица Нюша в своем профиле Instagram опубликовала серию фотографий с неожиданными переменами имиджа. Она сообщила, что это один из самых волнительных моментов проекта #MYNYUSTORYxARTISTRY, где команда специалистов разработала для певцы пять вариантов причесок. Нюша призналась, что проект #MYNYUSTORYxARTISTRY совершенно новый для нее опыт. Как сообщила артистка, последний год был очень важным для нее. Не бросить музыку и писать много материала было непросто после рождения дочери. Также, по ее словам, артистка хочет перемен и кардинальной смены имиджа, поэтому и решилась на оригинальный эксперимент.
Ранее прошел первый этап голосования, где более 400 тысяч интернет-пользователей выбрали для артистки вариант макияжа. Однако, фанаты не оценили Нюшу, которая внезапно стала блондинкой, они посчитали, что данный образ совершенно не подходит певице.
«Нюша, потеряли прежнюю тебя», «Совсем не узнать», «Стала искусственная», - комментировали подписчики варианты необычного имиджа.