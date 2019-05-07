Алсу и ему заплатила? Малахов заступился за затравленную после победы в «Голосе» Микеллу Абрамову

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11-летняя девочка не заслужила вылитой на нее «грязи», заявил телеведущий.

Уже вторую неделю подряд в сети не утихает скандал, связанный с победой дочери известной российской исполнительницы Алсу Микеллы Абрамовой на вокальном конкурсе «Голос. Дети». Так, после оглашения результатов пошли слухи, будто богатые родители купили голоса для своей дочери и согласно этой теории победа не была бы честной.

Стоит отметить, что за этот период времени на певицу и ее наследницу действительно вылилось много негатива и травли со стороны зрителей телепередачи, которые жаждали победы ее конкурентов. На эту проблему обратил внимание ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов. Он решил заступиться за Микеллу и отметил, что голоса в любом случае будут проверены. Также он заявил, что пользователи сети, которые затравили девочку, ведут себя крайне нетолерантно.

«Уважаемые взрослые, скажите, какой вообще ребенок это заслуживает?», - задал он вопрос во время интервью для одного из российских таблоидов. Однако можно усомниться в том, что Малахову удастся донести свои мысли до зрителей, ведь большая часть из них уверенна в нечестном определении победителя «Голоса». После такого заявления можно подумать о том, что Алсу заплатила и ему за защиту своей дочери. Подобных ход мог бы сработать, ведь телеведущий обладает авторитетом для многих пользователей сети. Стоит отметить, что на его страницу в Instagram подписаны более 2,3 миллионов человек.