Свадьба 23 мая! Потап и Настя Каменских решили пожениться

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Близкий друг пары, который получил приглашение на торжество, рассказал некие подробности тайной церемонии.

Недавно украинские СМИ проинформировали о том, что артисты Потап и Настя Каменских, которых поклонники давно подозревали в романтических отношениях, решили наконец-то пожениться. Как утверждает друг знаменитостей, имя которого не сообщается, пышная свадьба назначена на 23 мая и занимается её организацией специалист Людмила Голубицкая, которая работает в данной области уже более 15 лет. Стоит отметить, что именно Голубицкая устраивала шикарные свадьбы для таких знаменитостей, как Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, украинского ведущего Сергея Притулы и его невесты Екатерины Сопельник, а также других близких друзей Потапа.

Стоит также отметить, что Людмила уже много лет дружит с Настей Каменских и неоднократно устраивала эффектные вечеринки на день рождения певицы. Таким образом, если верить информации СМИ, слухи поклонников подтверждаются и пара на самом деле узаконит свои тайные отношения.