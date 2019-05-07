Позор семьи? Владимир Меньшов может потребовать смены фамилии дочки - «неудачницы»

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Дочь режиссёра и актрисы Юлия не смогла повторить успех своих родителей, из-за чего, возможно, теперь потеряет знаменитую фамилию отца из-за его тщеславия.

Юлия Меньшова — дочь режиссёра Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой – великолепная телеведущая с более чем 20-летним стажем работы. Однако, она так и не смогла повторить истинных успехов своих родителей, потому что самое большое достижение девушки — роль в сериале «Бальзаковский возраст», но и там её не перестают критиковать зрители.

Владимиру сейчас 79 лет. Он заслужил звание Народного артиста РСФСР, лауреат американской премии «Оскар». Юлия Меньшова, которая в этом году отметит своё 50-летие, безусловно состоялась в профессии, но только не в той, на которую училась.

Владимир также известен своим тщеславием. По словам Юлии, у родителей часто происходили ссоры, в частности из-за мелких бытовых проблем, а также из-за неравенства в браке.

Сейчас же Юлия и Владимир редко общаются, несмотря на кровное родство. Скорее всего это связанно с большим количеством работы, но, можно отметить, что отношение к дочери могло поменяться из-за провальной карьеры актрисы Юлии. Из-за чрезмерной гордости Владимир Меньшов может потребовать смены фамилии дочки - «неудачницы», считая что она позор семьи - деятелей кино.

Такие же проблемы с неравенством в браке встречались и в личной жизни Юлии. В браке с актёром Игорем Гординым его мужское эго было ущемлено знаменитой фамилией Меньшовой, из-за чего происходили частые ссоры.

У Юлии двое детей — старший сын и младшая дочь, но ни один из них не собирается идти по стопам своих предков в киноиндустрию.