Голос под угрозой? Лазарев может «пролететь» с победой на «Евровидении»

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Здоровье певца находится в опасности из-за кондиционеров.

Уже через неделю состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2019». Сергей Лазарев, который попытается в очередной раз завоевать победу в международном состязании, уже прилетел в Тель-Авив, где начал активную подготовку к конкурсу.

Стоит отметить, что российский артист, согласно прогнозам букмекеров, по-прежнему находится в списке фаворитов «Евровидения». Однако некоторые обстоятельства могут серьезно повлиять на успешность выступления Лазарева. Все дело в кондиционерах, которыми, похоже, оборудовано все здание, в котором состоится сам конкурс. В беседе с подписчиками, которые поинтересовались, как исполнитель спасается от жары, Сергей отметил, что в Тель-Авиве действительно очень жарко, однако везде работают кондиционеры.

«Очень все страдают от этого», - заметил Лазарев. Судя по всему, артист всерьез переживает за свое здоровье.

Многие негативно относятся к кондиционерам, так как эти устройства для охлаждения воздуха могут спровоцировать простудное заболевание. Из-за переохлаждения организма могут возникнуть заболевания, сопровождающиеся воспалением слизистой оболочки глотки. Не исключено, что опасения Лазарева не безосновательны. Судя по всему, исполнитель уже сталкивался с недугами, провоцирующимися кондиционерами. Неужели голос артиста под угрозой? Болезнь может негативно отразиться на выступлении артиста, а это в свою очередь приведет к плохим результатам. Не исключено, что Лазарев может «пролететь» с победой на конкурсе, если вдруг столкнется с простудой. Однако фанаты надеются, что исполнитель сможет уберечь себя от проблем со здоровьем.