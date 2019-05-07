Презирает Аллу: Пресняков отвернулся от Пугачевой в ее юбилей

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Уставший скрывать неприязнь Владимир решил показать бывшей теще свое истинное отношение к ней.

После того, как Пресняков буквально отвернулся от Пугачевой в ее юбилей, поклонники решили, что мужчине просто надоело скрывать конфликт с Примадонной.

После развода Владимира с Кристиной Орбакайте, у певца с Пугачевой остались не самые хорошие отношения. На совместных мероприятиях теперь уже чужие люди старались всячески не проявлять в отношении друг друга неприязнь. Хотя, стоит заметить, что получалось это у них с трудом.

Особенно отличился Пресняков. Общался с Аллой Борисовной «сквозь зубы», а при первой же возможности сбегал из ее компании, по всей видимости презирая ее.

А в этом году и вовсе не соизволил даже смс отправить женщине в день ее юбилея. Разумеется, мужчина сообщил, что пребывал все время празднования на гастролях. И к своему «превеликому сожалению» не смог лично присутствовать на мероприятии своей «горячо любимой» бывшей тещи.

По всей видимости, конфликтные ситуации между бывшими родственниками стали возникать ровно с тех пор, когда Кристина и Владимир развелись.

По утверждениям самого Преснякова, в разводе виноват только он. Якобы его постоянные проблемы с алкоголем и ночи вне дома давали о себе знать. Разумеется, какая мать стала бы терпеть такого зятя? А несколько лет назад Пугачева даже не соизволила пригласить Владимира на свое мероприятие, сделав вид, что приглашение просто затерялось.

Стоит напомнить, что Владимир Пресняков 11 лет состоял в гражданском браке с дочерью Примадонны - Кристиной Орбакайте. Влюбленные начали жить вместе, когда Кристине было всего 15 лет. В 1991 году у пары родился сын Никита Пресняков, который уже с раннего детства проявлял себя как артистическая личность и в результате пошел по стопам родителей, став музыкантом.