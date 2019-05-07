«На нервах из-за Тимати?»: Фото анорексичной Алены Шишковой вызвало страх подписчиков

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Исхудала до болезни – фолловеры считают, что из-за постоянных стрессов и неугасшей любви к мужу модель «доводит» себя до фигуры «мумии».

Известная модель Алена Шишкова недавно отправилась в отпуск, чем очень порадовала своих подписчиков, ведь теперь девушка будет публиковать многочисленные снимки в своем Instagram.

Как и следовало ожидать, в отпуске девушка «закидала» фотографиями свой профиль, среди которых была одна, которая слишком сильно привлекла внимание фанатов. Очередное фото аноресичной Шишковой вызвало страх подписчиков.

В одной из Stories девушка стояла на пляже возле дерева. Фолловеров шокировал внешний вид Шишковой – по всему ее телу торчали выпирающие кости, которые указывали на невероятную худобу, которая выглядела крайне болезненной.

Можно предположить, что девушка до сих пор переживает из-за распада семьи и своей бессильности, ведь ее бывший муж Тимати уже давно встречается с моделью Анастасией Решетовой. Юнусов и Шишкова воспитывают общую дочь, может быть, смотря на нее Алена может еще больше переживать из-за своей неудавшейся семьи. «На нервах из-за Тимати?» - интересуются поклонники Алены.

Фолловеры предположили, что «страшная» худоба модели также может быть связана с ее карьерой. Всем известно, что модели обязаны поддерживать свое тело в «нормативах» и не допускать ни одного лишнего килограмма. По мнению подписчиков, Шишкова настолько сильно «изнурила» себя диетами и спортом, что стала похожа на «мумию».