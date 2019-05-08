Пора родить наследника? Ани Лорак бросит карьеру ради семейной жизни

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Так считают поклонники, объясняя свою позицию тем, что Ани готова отказаться от славы и света софитов, чтобы наконец почувствовать счастье материнства.

Лорак сообщила о том, насколько она тоскует по тихой и домашней жизни.

В 2009 году Ани официально вышла замуж за совладельца «Turtess Travel» Мурата Налчаджиоглу. Молодые люди познакомились в Турции в 2005 году. Муж Ани Лорак – турецкий подданный, но спустя год после знакомства с певицей переехал жить в Киев.

В 2011 году у Лорак и Налчаджиоглу родилась дочь София, которая традиционно получила фамилию отца. С тех пор прошло уже много лет и судя по всему звездная пара задумалась о рождении наследника.

Учитывая возраст Лорак, стоит отметить, что певице стоит поскорее решать вопрос с рождением малыша, потому что, чем дольше она ждет, тем опаснее будет рожать, не только для здоровья малыша, но и для нее самой.

Фолловеры Ани уверены, пора бы девушке родить наследника, учитывая то, что для ее мужа этот факт стоит более остро, чем для певицы, потому как ему нужно продолжить свой род и фамилию.

Может ли быть такое, что Ани Лорак бросит карьеру ради семейной жизни?

Скорее всего да, если брать в учет то, что артистка может это сделать по большей части из-за давления мужа. Мурат как представитель турецкой культуры имеет горячий темперамент и вероятно может повлиять на решение жены в любом вопросе. И хотя Лорак не раз говорила, что она просто обожает свое творчество, она очень любит детей. И сделает все возможное, чтобы совмещать две главные вещи в своей жизни.

Наверное, все проходит не так гладко, как хотелось бы, а знаменитой исполнительнице просто не хватает времени на семью. Вероятно, что муж просто поставил Ани условие: либо работа, либо семья. И выбор оказался очевидным.