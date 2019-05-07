«Гуф простит, а Бог?»: Яна Шевцова вызвала гнев верующих людей своими «сторис» в церкви

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Снимает свечи и «понтуется» внешним видом – бывшая любовница Гуфа возмутила православных людей своей наигранной святостью и набожностью.

Яна Шевцова – обычная девушка, прославившаяся за счет рэпера Гуфа, с которым имела роман на протяжении нескольких лет. Девушка часто участвует в различных скандалах, всячески привлекая внимание к своей персоне. Скандальная известность не помешала Яне прийти на телепроект Дом-2, где она продолжила распространять различные сплетни, выставляя себя в неприятном свете.

Недавно Шевцова как обычно снимала Stories в своем Instagram. Девушка направилась в церковь и поспешила заснять себя и все происходящее вокруг. С «надутыми» губами и накинутым на голову платком Яна гуляла по церкви, использовав одну из масок в Instagram c «ушками котика». Она снимала себя, церковь изнутри со стоящими иконами и молитвенные свечи, видимо, совершенно не догадываясь, к чему это может ее привести.

Шевцова вызвала гнев верующих людей своими «сторис» в храме. Православные люди буквально «накинулись» на девушку и грозились ей федеральным законом. Яна оскорбила чувства верующих своим поведением в «святом месте». Наигранная набожность и святость крайне возмутила религиозных людей, и они обвинили Шевцову в отсутствии ума. «Ничего святого!», «Гуф простит, а Бог?» - комментируют ситуацию злопыхатели Яны.

После похода в церковь, «как полагается», девушка опубликовала новые откровенные кадры, представ перед фанатами в нижнем белье. «Помолилась и разделась», - не сдержали эмоций подписчики Шевцовой.