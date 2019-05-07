Новая мама? Шепелев мог завести роман с близкой подругой Фриске

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Неужели крёстная мать Платона — Ольга Орлова может стать мачехой для мальчика.

В Instagram есть личный аккаунт сына погибшей Жанны Фриске — Платона. Понятно, что аккаунт ведётся кем-то из взрослых. Недавно было опубликовано архивное фото мальчика с матерью, которая сводила его в контактный зоопарк.

На фото подозрительным образом была отмечена старая подруга Жанны Фриске — певица и актриса, телеведущая Ольга Орлова. Артистка удостоилась звания крёстной матери Платона Шепелева.

Известно, что отец мальчика не позволяет ему видеться с родственниками. Однако, по публикации можно предположить, что видеться с крёстной он разрешает.

Ольга Орлова родила сына Артёма от прежнего брака с бизнесменом Александром Кармановым. В этом году ему исполнилось 18 лет. Девушка сейчас разведена. Возможно, что после смерти близкой подруги Оля решила утешить Шепелева и поддержать в судебных разбирательствах, потому что они близко общались во время жизни Фриске, из-за чего он мог взглянуть на неё «под другим углом».

Влияние поддержки от близко знакомого человека всегда сильно сказывается на «жертве». Чаще всего это способствует ещё более близкому общению людей, их начинает влечь к друг другу на другом уровне.

Возможно, Шепелев мог завести роман с близкой подругой Фриске. Дмитрий разглядел в Орловой новую маму для сына, тем более она и значится как «крёстная мать». Кто знает, может Платон совсем не против такой мамы, потому что для воспитания ребёнка необходимы оба родителя, тем более отец сейчас больше увлечён работой и карьерой.

Ольга также говорила, что Дмитрий не разрешал ей видеться с сыном, потому что он пытался «вычеркнуть» всех из памяти. Однако, если бы Шепелев не хотел видеться с ней, то не стал бы отмечать на фото с сыном. Возможно, что все скандалы об ограждении Платона от Орловой были специально спланированы, чтобы не поднимать «шумиху» среди общественности, которая будет подвергать их к осужденю.