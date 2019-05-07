«Жалкая собака» отомстит: Оскорблённый Миро Харламов засудит ее за публичные унижения - сеть

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«Клевета» и оскорбление - Гарик обратится в органы, чтобы «закрыть рот» скандалистке, считают пользователи.

На днях скандальная блоггерша Елена Миро, знаменитая провокационными публикациями, решила очень резко высказаться по поводу пары Гарика Харламова и Кристины Асмус. В своем блоге она посвятила целый пост, в котором унизила и оскорбила комика и актрису. Миро публично настаивала на разводе звезд. В сети уже давно «гуляют» слухи о том, что знаменитости собираются разводиться, а Кристина и вовсе «изменяет» супругу. Наверное, Елена и решила разобраться в их семейных отношениях.

Миро открыто заявила, что Асмус бросила Гарика в Москве, уехав развлекаться с «арабскими шейхами.» Блоггерша осудила Харламова за то, что вместо развода с «ветренной» женой, он устраивает ей романтические вечера и встречи. В конце своего поста она назвала Гарика «жалкой собакой», которая своим нытьем и «романтикой» старается предотвратить измену, не вызывая ничего, кроме брезгливости.

Видимо, Елена не подумала, что «жалкая собака» решит отомстить и девушка понесет наказание. В сети уже говорят, что оскорблённый Миро Харламов засудит ее за публичные унижения.

Ранее, когда за оскорбления несли наказания по уголовному кодексу, блоггерше светил бы крупный штраф или же лишение свободы, а по административному кодексу Миро отделается простой штрафной санкцией.

Однако по предположениям, Гарик Харламов не оставит произошедшую ситуацию, а повлияет на то, чтобы «закрыть рот» Миро.

Правда, шоумену придется возиться с бумагами и адвокатами, чтобы Елена заплатила небольшой штраф, но по мнению многих, Гарик достаточно известен и должен иметь хорошие связи. Возможно, что с их помощью, Миро может понести суровое наказание, после которого она вряд ли захочет обсуждать отношения знаменитостей на широкую публику.