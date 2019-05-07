Собянин спонсирует. Крид выступит на Московской весне «за счет» налогов россиян

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Об этом говорят в сети в связи с международным музыкальном фестивалем и спонсированием Проектом Правительства Москвы.

Фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет в третий раз. На мероприятие одним из исполнителей заявлен Егор Крид. Музыкант сам опубликовал в своем Instagram афишу предстоящего действа.

Московская весна финансируется Проектом Правительства России, следовательно, мэром Москвы Сергеем Собяниным. Фанаты задумались о том, кто заплатил Егору Криду за выступление. Они решили, что Крид выступит на Московской весне «за счет» налогов жителей России.

Чтобы «заказать» Егора Крида требуется немалая сумма. Райдер певца состоит из многочисленных пунктов, угодить которым может не каждый организатор. Стоимость выступления Булаткина не разглашается и варьируется «по договоренности». Трудно представить, что певец выступит «задаром» при его плотном графике.

Судя по всему, ППМ «заказало» Егора и он «наживается» на россиянах. Вероятно, средства на его выступления были выделены из бюджета страны и каждый ее житель тем или иным образом «оплатил» Булаткину его гонорар.

Пользователей сети взбесил данный факт. Они были недовольны тем, что Егор «гребет» деньги за их счет и «наживается» на обычных гражданах. «Упал нам этот Крид!?», «Получается, это мы за него заплатили?», «Денег все мало, на добровольной основе не выступает?» - не смогли скрыть своего возмущения злопыхатели певца.