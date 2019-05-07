Никак не дождутся? Родственники живого Моисеева устроили борьбу за наследство певца - сеть

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Делить шкуру не убитого медведя, по мнению поклонников, решили близкие Бориса, рассчитывая на существенное материальное обогащение.

В сети появилась информация о том, что Борис Моисеев скоропостижно скончался, однако, директор Бориса практически мгновенно опроверг подобную информацию, сказав, что с певцом все в порядке и он находится в стабильном состоянии.

В последнее время Моисеев проходит курс реабилитации в США. Ранее он действительно перенес инсульт и даже провел неделю в искусственной коме. Но, уже в апреле артист отдыхал в Майами, где активно занимался восстановлением здоровья.

Стоит заметить, что после печальных новостей о здоровье Моисеева, у знаменитого исполнителя вдруг резко появились родственники и близкие люди. Оказалось, что у Бориса даже есть бывшая невестка, которая предложила ему жениться на себе. Якобы и ему выгодно - подлечит здоровье в Германии, да и самой женщине не в убыток пойдет, если Моисеев отремонтирует ей дом.

Фанаты сразу решили, что родственники Моисеева неспроста объявились вот так внезапно. Они узнали о том, что на данный момент здоровье певца оставляет желать лучшего и решили воспользоваться удобным случаем, втереться в доверие к Борису и заполучить неплохую часть наследства. Неужели они никак не дождутся смерти великого исполнителя? Получается, что родственники еще живого Моисеева устроили борьбу за наследство певца, решив не ждать его печальной кончины, а действовать заранее?

Задолго до этого происшествия, сам Моисеев не раз говорил о том, что не хочет иметь никаких общих дел с людьми, называющими себя его родными и близкими, якобы у них нет ничего общего и он не собирается налаживать отношения с людьми, которые стыдились его столько лет.