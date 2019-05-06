Лидеру Black Star всё равно? Тимати проигнорировал трагедию в Шереметьево

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Почти все звезды выразили свои соболезнования из-за аварии, но репер все еще не участвует во всеобщей скорби.

Почти все российские знаменитости к настоящему времени успели выразить свои соболезнования, хотя бы через соцсети, по поводу произошедшего вчера в аэропорту Шереметьево. Там погиб 41 человек, все они были на борту самолета, сделавшего неудачную посадку. Сейчас каждый, кто пользуется интернетом и хоть иногда заходит в соцсети, знает об этом происшествии. Однако репер и продюсер Тимати по неизвестной причине проигнорировал трагедию в Шереметьево.

Уже и его девушка Анастасия Решетова озвучила свои слова сочувствия, и даже мать артиста Симона Юнусова не смогла не обратить внимание на шокирующее происшествие. Получается, если все это время Тимати молчит, то лидеру Black Star всё равно? Тот факт, что он пока даже формального соболезнования не опубликовал, кажется более чем просто странным, ведь своим безразличием репер попросту подрывает себе репутацию. Возможно, позже артист все объяснит почему исчез из соцсетей и отказывался даже на словах посочувствовать семьям жертв аварии.