Нет фигуры, один скелет? Брежнева случайно «засветила» выпирающие кости

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Довести певицу до истощения могли скандалы с Константином Меладзе, которому, вероятно, не понравились ее откровенные танцы на столе.

Вера Брежнева всегда отличалась умеренной худобой, которая позволяла ей выглядеть на сцене привлекательной даже в самых откровенных нарядах. Но, видимо, за последнее время звезда похудела еще сильнее. Недавно она поделилась в социальной сети новым фото, на котором телосложение не видно. При этом певица случайно «засветила» выпирающие кости. Действительно, кисть выглядит сильно истощенной. Не трудно представить, в каком состоянии может быть все ее тело.

Не исключено, что Брежнева долгое время может скрывать проблемы со здоровьем, если они, конечно, есть. На ее странице практически нет фото в полный рост, а только селфи в мешковатой одежде или архивные снимки.

Теперь у Веры нет фигуры, а только один скелет? Чрезмерное похудение могли вызвать проблемы в семье, ведь по слухам отношения с Константином Меладзе достаточно натянутые. Тем более, совсем недавно Брежнева вместе с Надей Дорофеевой исполняли не совсем приличные танцы на столе на одной из вечеринок. При этом супруга певицы на мероприятии не было. Быть может, после пьяного веселья женщина сильно поссорилась с продюсером и могла резко похудеть на нервной почве.