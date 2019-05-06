«Жалкая пародия!» - Фанаты обвинили Сашу Черно в подражании Бузовой и Бородиной

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По версии зрителей «Дома-2», внешность участницы телешоу стала напоминать образы популярных телеведущих.

Скандальная и одна из самых эпатажных участниц телестройки Саша Черно показала подписчикам в соцсети Instagram свой новый образ. Как выяснилось, девушка в очередной раз нарастила себе волосы и захотела данным преображением поделиться с фолловерами. Однако фанаты не оценили старания Саши выглядеть более женственно, а наоборот, обвинили девушку в подражании Ольге Бузовой и Ксении Бородиной.

Некоторым поклонникам показалось, что Черно чертами лица стала напоминать Бородину, а нос участницы «Дома-2» очень похож на нос Бузовой.

В Сети даже считают, что Саша могла решиться на ринопластику ради идеального носа, как у Бузовой. «Жалкая пародия!», - именно так в социальной сети стали называть Черно её же подписчики. Сама девушка не обижается на мнение поклонников и не отвечает на гневные комментарии.