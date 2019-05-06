«Трезвая как стеклышко» Волочкова ужаснула фанатов планами на клип «До дна»

Сегодня, 21:02

Не отойдя от впечатлений после просмотра предыдущего «творения» Анастасии, фанаты высмеяли ее музыкальное рвение.

Анастасия Волочкова «вылетев» из балета решила продолжить развиваться творчески и подалась в музыку. Танцовщица уже может похвастаться солидным репертуаром и даже полноценным дуэтом с Никитой Джигурдой. Также артистка сняла один полноценный клип и не собирается останавливаться на достигнутом.

Приостановив работу над собственной книгой, Волочкова решила всерьез заняться съемками второго ролика на символичный хит - сегодня «трезвая как стеклышко» Анастасия ужаснула фанатов планами на клип «До дна». Светская львица в захудалом баре обсудила со своей давней и преданной коллегой-фотографом Леной Галицыной идеи для съемок.

Судя по всему, «деловой разговор» выдался продуктивным и веселым, а будущий «успех» женщины отметили парой стопок крепкого алкоголя, предположили фанаты. На фан-аккаунте балерины поклонники высмеяли внешний вид и решимость Анастасии, которая «блеснув» природной красотой без макияжа и с «окосевшим» взглядом поразила их своей самоуверенностью. При этом по мнению пользователей сети, помощницу она выбрала под стать себе - Елену также заподозрили в любви «принять на душу».

Поклонники отметили, что они до сих пор со страхом обходят дебютный клип Анастасии, а она уже решительно готовит для них второй «подарок», при этом название песни и внешний вид «создательниц» во время рабочего процесса, по их мнению, уже обещает интересный и пугающий результат.