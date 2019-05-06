«Приглашаем нарядных зрителей» - Первый канал собирает массовки для «хайпа» на трагедии в Шереметьево

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От 250 до 400 рублей платят за присутствие в студии на Останкино.

Пока вся Россия скорбит из-за трагедии в аэропорту Шереметьево, где из-за аварии при посадке самолета погиб 41 человек, Первый канал не теряет возможности использовать ситуацию для собственной выгоды. В частности, в сообществе, посвященном объявлениям о наборе актерской массовки, появились сразу два объявления о сборе людей для программ «Время покажет» и «Пусть говорят». «Приглашаем нарядных зрителей», - пишут одни заявители набора, а другие уточняют, что массовка обязательно должна быть «ухоженной, адекватной и славянской внешности». Такое объявление провоцирует на ряд вопросов, один из которых касается уточнения о славянской внешности. Неужели люди «неславянской внешности» не вправе переживать трагедию на камеру, как и остальные, которые прийдут в студии за 250-400 рублей?

Впрочем, факт того, что Первый канал собирает массовки и платит им за участие в шоу, вполне ожидаем. Такой опыт практикуется на многих каналах. Однако очевидно, что всё это делается для «хайпа». Скорее всего, на трагедии в Шереметьево будут опять пиариться разные сомнительные «эксперты», политики или просто медиа-персоны, переходящие из одного ток-шоу в другое. То же самое происходило и после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, и после стрельбы в учебном учреждении в Керчи.