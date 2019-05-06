Диана Шурыгина «взбесила» россиян советами по построению семьи

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«Проживи хотя бы 5 лет в браке», - заявил возмущенные интернет-пользователи.

Диану Шурыгину многие россияне узнали после ее участия в шоу «Пусть говорят». С тех пор она обрела свою аудиторию в Instagram, где теперь часто делится личными мыслями. Накануне она решила оставить для подписчиков советы, которые, по ее мнению, должны помочь супругам обрести между собой идеальные отношения.

Однако пользователям сети ее наставления не понравились. «Время покажет, кто делом занимался, а кто только посты показные писал», - продолжали они. По их мнению, Шурыгиной еще рано раздавать рекомендации по построению семьи, ведь она еще молода и красива, и ее тело свежо, так как родить она еще не успела. По этой причине нравоучения знаменитости буквально взбесили россиян, о чем они не стали молчать.

Тем не менее, некоторые отреагировали на пост довольно позитивно: «Изначально не верилось, что вы сможете, а теперь смотрю на вас как на полноценную ячейку общества, и не каждый сможет жить так, как вы!», «Нормальная семейная пара».