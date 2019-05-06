Моисеев не умер. Представитель певца опроверг слухи о его гибели

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Сейчас певец находится на реабилитации в Майами.

5 мая под скорбным постом Алены Апиной в Instagram об авиакатастрофе, которая случилась в Шереметьево, певица Сара Окс оставила комментарий с вопросом о смерти Бориса Моисеева. Сара объяснила, что этой новостью с ней поделился знакомый. Однако, концертный директор артиста Виталий Фроликов опроверг слухи о его гибели. Представитель певца заявил, что Моисеев не умер и проживает в Америке. Борис несколько лет назад перенес инсульт и около недели провел в состоянии искусственной комы, поэтому и проходит курс реабилитации. Известно, что в апреле популярный российский исполнитель отдыхал в Майами и активно занимался восстановлением здоровья, публикуя снимки с поклонниками.

Из-за проблем со здоровьем Моисеев практически перестал появляться на публике и выходить на сцену. Тем не менее, несмотря на проблемы со здоровьем, певец записал и выпустил неделю назад совместную песню с Алишером «Роттердам», чем чрезвычайно порадовал своих поклонников. Алишер всем известен как прекрасный дизайнер и отличный друг Аллы Пугачевой.