Позор на «Евровидении»? Киркоров эпатажным стилем затмит Лазарева на конкурсе

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Филипп странными образами рискует напугать зрителей конкурса.

Не так давно король российской поп-музыки Филипп Киркоров прямо из Дубаи, где он шикарно отметил своё 52-летие, прилетел в Израиль, чтобы поддержать своего коллегу Сергея Лазарева. Известно, что 36-летний артист уже активно репетирует свой конкурсный номер на сцене «Евровидения», который в этом году будет проходить в Тель-Авиве. И если Лазарев ведет себя достаточно скромно и не выделяется среди остальных конкурсантов, то Киркоров готов удивлять не только организаторов, но и весь Израиль своим эпатажным стилем.

Не исключено, что скандальный певец рискует яркими нарядами затмить самого Сергея, на котором должно акцентироваться всё внимание публики, ведь именно он будет представлять Россию на конкурсе. Яркие костюмы, желтые очки, стразы и перья, которые присутствуют в гардеробе Филиппа, могут не оценить зрители международного конкурса. Так неужели Киркорова и Лазарева ждет позор на «Евровидении»? Ведь не исключено, что российских эпатажных участников могут тайно высмеивать иностранная публика.