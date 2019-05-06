Королёва будет страдать. Таролог предсказала скорый разрыв Наташи с Тарзаном

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Певица повторит участь Игоря Николаева по закону бумеранга, уверена Саона - мужчина любил ее в одностороннем порядке, а она его бросила.

Брак Наташи Королевой и Сергея Глушко всегда привлекал внимание публики из-за мезальянса. Несмотря на предположения о скором разрыве, супруги вместе растят сына и вместе уже более 15 лет. Однако в последнее время знаменитости очевидно охладели друг к другу. Судя по всему, они отчаянно пытались спасти отношения, отправлялись на отдых вдвоем и пытались максимально проводить время вместе, однако похоже, у супругов уже давно разные интересы и увлечения, и им все сложнее общаться. Будь то на отдыхе или дома, Наташа Королева все чаще «кутит» в компании сверстниц женского пола и дам постарше, Тарзан же предпочитает общество красивых коллег и молодых веселых мужчин.

Сергея Глушко всегда обвиняли в изменах Королевой, а в последнее время он постоянно подогревает слухи об интрижке с Марией Горбань, которая, видимо, не пренебрегает флиртом и вниманием экс-стриптизера. А тот факт, что свой юбилей Королева отмечала заграницей без мужа сильно насторожил поклонников. Тарзан все же присоединился к супруге и сыну после празднования, однако даже будучи в одном городе Сергей и Наташа будто не видятся, и похоже, по очереди проводят время с сыном.

Видимо, все их попытки спасти брак не обвенчались успехом - скорый разрыв Наташи с Тарзаном предсказала также потомственная таролог Саона. По словам ясновидящей, супруги уже давно отдалились друг от друга. Их встреча была случайной – Наташа сразу положила глаз на интересного и привлекательного мужчину, и искренне полюбила его.

Для Сергея же Королева была «очередной» дамой, уверена таролог – в то время он находился в сложной ситуации, и еще не оправился после болезненного разрыва с любимой девушкой, которая променяла его на богатого спутника. Переживавший по этому поводу Глушко, по версии Саоны, решил уподобиться бросившей его возлюбленной, и начал «менять женщин как перчатки», а в отношениях с Королевой преследовал свои цели. Таролог уверена, что певица до сих пор любит мужа, но в одностороннем порядке, а потому Королёва будет страдать после скорого разрыва - их отношения исчерпали себя.