Киркоров был прав! Букмекеры подтвердили успех Лазарева на Евровидении

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Примета поп-короля, похоже, сбывается.

Совсем скоро настанет тот день, которого с нетерпением и волнением ждет вся страна. 14 мая состоится первый полуфинал конкурса «Евровидение-2019». Сергей Лазарев вместе со своим наставником Филиппом Киркоровым уже прилетели в Тель-Авив и начали репетиции.

Многие фанаты не верят в успех Лазарева, утверждая, что вторая попытка покорить Европу закончится провалом. Однако Киркоров обнадежил поклонников – король российской эстрады увидел в обычном заселении в отель примету, которая указывает на победу России в конкурсе.

Не исключено, что Киркоров был прав – его «пророчество» может действительно сбыться. Дело в том, что букмекеры после первых репетиций участников конкурса оценили их шансы на победу. В списке фаворитов оказался и Сергей Лазарев, который на данный момент занимает вторую строчку, пропуская вперед конкурента из Нидерландов.

Своими прогнозами букмекеры буквально подтвердили успех российского участника на Евровидении. Вполне возможно, уже через несколько дней ситуация в прогнозах изменится – Лазарев окажется на первом месте. Сбудется ли «пророчество» Киркорова, окончательно будет известно только после финального этапа конкурса. Результаты букмекерского прогноза обнадеживают. Судя по всему, фанаты не разочаровались в Лазареве и все еще верят в его победу.