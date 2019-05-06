Счастливая и посвежевшая: Джоли впервые после новости о параличе лица появилась в Голливуде

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Актриса была замечена папарацци во время прогулки со своим 15-летним сыном Паксом Джоли-Питт.

Ранее семья Анджелины Джоли часто появлялась в обществе в полном составе, теперь же, после развода с Брэдом Питтом, 43-летняя актриса устраивает для своих детей индивидуальные выходы с мамой. Не так давно Джоли была замечена папарацци с сыном Паксом в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Это впервые после новости о параличе лица актриса появилась в Голливуде. Счастливая и посвежевшая Джоли выглядела потрясающе в черной кружевной майке и черных кожаных штанах. Пакс был одет в белую футболку, серые джинсы, черные кеды и шапку. Летний образ Анджелины демонстрировал татуировки на ее спине, и если бы она не была кинозвездой, она выглядела бы так же, как любая другая мать, счастливо проводящая день со своим сыном-подростком.

Пакс - один из шести детей, над которыми Анджелина делит опеку вместе с бывшим мужем актером Брэдом Питтом, после развода, который длится с сентября 2016 года. Только недавно актеры смогли составить расписание, в соответствии с которым дети могут проводить время с родителями. Тем не менее, судебные разбирательства еще не завершены: бывшим супругам предстоит решить вопросы относительно совместного имущества.