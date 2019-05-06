Бартер «вылазит боком». Пынзарь может искать клинику для новой операции

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Экс-участница «Дома-2» все еще ходит в повязке и очень стесняется показывать свое лицо.

Звезда реалити-шоу Дарья Черных, которая в замужестве взяла фамилию Пынзарь, некоторое время назад смело рассказала поклонникам, что решила убрать «брыли» со своего лица с помощью пластической операции. Однако, из-за того, что участница «Дома-2» тут же оставила несколько ссылок на страницу своего хирурга и его клинику, стало ясно, что за пластику она либо заплатила меньше, либо вообще ничего не платила, ведь стоимость операции могла быть включена в цену рекламы у Пынзарь. Звезда продолжает рекламировать то учреждение, не жалуется на неприятные последствия операции, но, как бы между прочим, вдруг подписалась на другую клинику пластической хирургии и на Анджелину Джоли, у которой недавно лицо оказалось парализованным.

Вероятно, экс-участница «телестройки» нашла что-то похожее в симптомах американской актрисы, ведь после операции, как Дарья сама признавалась, она даже есть бургер нормально не могла, ведь лицо ее не слушалось. Не исключено, что теперь у звезды есть определенные проблемы, и именно поэтому она может искать клинику для новой операции. Как это часто бывает, бартер «вылазит боком» для Пынзарь, которая, наверно, хотела бесплатно получить красоту и молодость. Впрочем, вряд ли Джоли так же экономила на своем лице, будучи долларовой миллионершей, однако и ее проблемы не обошли стороной.