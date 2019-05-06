Гены хорошие, пошла в отца: Орбакайте похвасталась спортивной фигурой в Instagram

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Кристина по внешним данным смогла превзойти свою звездную мать, ведь Алла Пугачёва в молодые годы не являлась обладательницей тонкой талией.

47-летняя Кристина Орбакайте является не только успешной российской певицей и актрисой, но так и матерью троих детей – 27-летнего Никиты Преснякова, 20-летнего Дени Байсарова и 7-летней Клавдии Земцовой. Несмотря на такое количество наследников, певице все же удалось сохранить свою прекрасную фигуру, которой она продолжает удивлять поклонников. Недавно Орбакайте поделилась с фолловерам в Instagram свежим сторис, который был снят в Италии, где сейчас и пребывает знаменитость.

На кадрах Кристина похвасталась своей спортивной фигурой, видимо, хорошие гены знаменитая певица получила явно от отца, а не от матери. Стоит отметить, что Примадонна всегда являлась обладательницей пышных форм и только после 60-ти лет смогла значительно похудеть благодаря личном диетологу. Сама Орбакайте проблем с лишним весом не испытывала.