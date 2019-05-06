Рейтинги повалят вниз - «Дом-2» рискует закрыться после ухода семьи Рапунцель

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Ведущие постоянно провоцируют участников на конфликт, однако в один момент они могут не выдержать давления.

Недавно в эфир телеканала «ТНТ» вышел новый выпуск скандального шоу «Бородина против Бузовой», где ведущие пытались понять основную причину всех проблем в семье одной из самых ярких участниц передачи «Дом-2» Ольги Рапунцель.

Девушка тяжело переживает конфликты, которые у нее постоянно происходят с другими участниками, однако кажется, что ведущие не на ее стороне. Так, Влад Кадони во время съемок отметил, что проблема в самой Рапунцель и ее муже Дмитрии Дмитренко - якобы они не сумели завоевать авторитет в коллективе, а потому сейчас он их не принимает.

Однако Рапунцель имеет другое мнение по этому вопросу. Она считает себя неглупой девушкой, которая может дать дельный совет, поэтому не понимает, почему другие участники и ведущие так резко реагируют, когда она высказывает свое мнение. Супруги заявили, что из-за подобного отношения всерьез думают о том, чтобы покинуть проект.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда они говорят об уходе. Непонятно лишь то, почему никто не пытается их удержать, ведь после этого «Дом-2» рискует закрыться. Дело в том, что к Ольге Рапунцель, как и к ее супругу, всегда было приковано много внимания. Как только они уйдут, выпуски могут перестать смотреть тысячи их поклонников и в этом случае рейтинги передачи, вероятно, повалят вниз.

Проект транслируется уже более 15 лет, а потому удерживать аудиторию становится все сложнее. Возможно, ведущие, а именно Кадони, Ольга Бузова, Ольга Орлова и Ксения Бородина, специально провоцируют скандалы с ними, чтобы выпуски были более интересными для зрителей, однако такие действия в будущем могут сыграть с ними злую шутку - телеведущие рискуют остаться без работы.