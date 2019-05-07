Обижен из-за развода? Гном Гномыч публично проигнорировал Рудковскую

Сегодня, 10:00

Ребенок демонстративно отвернулся от матери после выступления в Италии.

Буквально несколько дней назад известный продюсер Яна Рудковская вместе с семьей вернулась из отпуска, который провела в Марракеше. Когда супруги еще отдыхали, фанаты заподозрили, что между ними начался разлад. После этого даже пошли слухи о том, что Евгений Плющенко в скором будущем может подать на развод с женой.

Между тем, накануне догадки о неспокойной обстановке в семье подтвердились. Так, сразу после отдыха все вместе они отправились в Италию, где должно было проходить шоу «Plushenko and friends». Оно состоялось, и в нем участвовали как Плющенко-старший, так и младший.

Рудковская сняла очень много кадров во время выступления своих родных. Можно подумать, будто она пыталась запечатлеть последние дни, проведенные рядом с ними, ведь съемки шоу в любом случае велись, при чем с помощью профессиональных камер.

Примечательно то, как повел себя Гном Гномыч после выступления: он подъехал на льду к отцу, и тот взял его на руки. После этого Евгений Плющенко повернул сына к матери, в руках которой была камера, однако тот сразу отвернулся от нее, даже не улыбнувшись и не помахав ей рукой. Возможно, он публично проигнорировал Рудковскую из-за того, что обижен на ее. Похоже, в семье действительно назревают большие проблемы, из-за которых знаменитая семья может распасться. Мальчик может обижаться на мать из-за возможного развода, который явно мог огорчить ребенка.