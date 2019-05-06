На Ивлеевой сэкономил? Элджей похвастался мрачным нарядом почти за 250 тысяч рублей

Сегодня, 19:10

Рэпер сам показал все «ценники», не дожидаясь, пока это сделают фанаты и СМИ.

Рэп-исполнитель Элджей, которого на самом деле зовут Алексей Узенюк, быстро стал популярным и буквально за пару лет приобрел статус одного из самых успешных молодых певцов в России. Слава пришла достаточно быстро, и теперь парень из Новосибирска может позволить себе дорогостоящий отдых за границей, любые развлечения и брендовую одежду. Видимо, никто из фанатов не восхищался его стилем и не спрашивал стоимость вещей, поэтому Элджей решил сам похвастаться «круглой» суммой. Оказалось, что за мрачный наряд он отдал почти 250 тысяч рублей, Элджей сам подробно расписал цены на своей странице в сети, учитывая каждую копейку.

Элджей на ком-то сэкономил? Неужели на подружке Анастасии Ивлеевой, которой не так давно подарил массивное кольцо с драгоценным камнем? Теперь понятно, куда Алеша тратит заработанные деньги. Видимо, большая часть из них идет на то, чтобы приодеться, а то стыдно появляться перед фанатами в непрезентабельном виде. К тому же, Настя, как успешная блогерша и телеведущая, вполне может обеспечивать себя сама.