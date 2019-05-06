Боится Крида? Пригожин мог «удариться» в спорт из-за страха потерять Валерию

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Близкое общение супруги с Егором Булаткиным, видимо, насторожило продюсера.

В последнее время в сети не перестают обсуждать близкие отношения Валерии и Иосифа Пригожина с Егором Булаткиным. По слухам, именно супруг певицы стал новым продюсером рэп-исполнителя, который покинул лейбл Black Star. Хотя сам Пригожин опроверг эту информацию. Недавнее видео в stories Валерии всколыхнуло фанатов. Поклонникам показалось подозрительным, что исполнительница летит ночным рейсом вместе с Кридом, а не со своим мужем.

Не исключено, что слухи о возможной интрижке Валерии с молодым рэпером дошли и до Иосифа, которого, похоже, «загрызла» ревность. Недавно продюсер признался подписчикам, что желает приобрести велотренажер. Неужели Пригожин боится Крида, который может увести его жену? Вполне возможно, Иосиф мог «удариться» в спорт лишь из-за страха потерять супругу, ведь в плане физической формы Пригожин отстает от подкаченного Крида.

Однако, вероятно, продюсер просто напросто хочет привести свое тело в порядок, дабы Валерии не было стыдно за него. Ни для кого не секрет, что певица активно занимается спортом, который помогает ей выглядеть намного моложе своих лет. В сети не перестают восхищаться стройностью исполнительницы, а вот Пригожина, наоборот, критикуют за излишний вес.