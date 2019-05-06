Бузова останется без Instagram? Страницу певицы могут удалить из-за матов и «запрещённого» видео

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Ролик с пожаром в Шереметьево и ругань в нем наверняка шокировали поклонников певицы.

Певица Ольга Бузова тоже решила прокомментировать ситуацию с происшествием в аэропорту Шереметьево, где самолет с 80 пассажирами совершил неудачную аварийную посадку, которая привела к большим человеческим жертвам. Еще вчера, когда данные об аварии уточнялись, Бузова опубликовала на своей странице в соцсети крайне эмоциональный пост, к которому решила прикрепить видео с пожаром того самого самолета. Однако Instagram не оценил порывов знаменитости, и быстро пометил видео артистки, как «потенциально неприемлемый контент», а это очень плохой знак для Ольги.

Дело в том, что теперь страницу певицы могут удалить из-за матов и «запрещённого» видео. В ролике, обнародованном звездой, слышна ругань случайных свидетелей, да и сама Бузова не побоялась употребить крепкое словцо в подписи к ролику. Почему соцсеть может быть против такого контента? В первую очередь потому, что это видео могли посмотреть дети, а их родители вряд ли хотят, чтобы у их ребенка осталась психологическая травма после просмотра. Скорее всего, на Бузову подписано как много детей, так и достаточное количество родителей, а последние и могли подать жалобу на ролик звезды, из-за чего ему изменили статус.

Теперь к странице Ольги соцсеть будет присматриваться более внимательно, выискивая следующие нарушения, которые и могут стать фатальными для аккаунта. Сложно представить, что Бузова останется без аккаунта с 15 миллионами подписчиков – это ведь всегда было ее поводом для гордости, а также большой статьей доходов.