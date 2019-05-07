А Виторган поместится? Собчак покупает ванну для романтических «посиделок» с бывшем мужем

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Об этом говорит двусмысленный намек Ксении в публикации и покупка новой ванны.

Скандальная телеведущая программы «Осторожно, Собчак!» решила обойти стороной всеобщую трагедию, случившуюся в столице, и обзавестись роскошной ванной для спальной комнаты, поделившись новостью со своими преданными поклонниками.

На своей страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак опубликовала пост, в котором рассказала, что сейчас она работает над проектом собственного дома и погрузилась в обустройство ванной комнаты. Теледива решила посоветоваться со своими подписчиками о том, какую же ванну ей выбрать для спальни.

Однако многие заподозрили Собчак в том, что обустройство роскошной сантехникой она занялась неспроста, а наоборот, из-за примирения с бывшим супругом, ведь в сети уже не первый день ходят слухи о том, что звездная пара нашла в себе силы и примирились ради общего сына Платона.

«Сошлась с Виторганом, вот от счастья и ремонт затеяла?», «Дорогущие обновки явно не для одной себя…», «Вы из-за примирения решили праздник устроить и обустроить общий дом?» - расспрашивают пользователи.

Возможно, что Собчак покупает ванну для романтических «посиделок» с бывшем мужем. А Виторган вообще поместится в ней? Ведь можно заметить, что ванна рассчитана на одного человека, ведь на фотографиях телезвезды, которые она разместила в своем микроблоге, сантехника кажется очень узкой и вряд ли крупный мужчина сможет разместиться, да еще и в компании телезвезды.

Своей публикацией Ксения будто намекает, тем самым подогревает слухи о своем воссоединении с бывшим супругом. Однако сама Ксения пока игнорирует вопросы о возможном примирении с Максимом.