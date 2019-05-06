Родила и бросила? Тимати лишит Алену Шишкову прав на дочь

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Об этом говорят фолловеры, проанализировав жизнь Алисы и участие в ней ее матери.

Пользователям сети давно известно, что дочь Тимати и Шишковой живет и воспитывается у бабушки – Симоны Юнусовой, а молодые родители проводят с ребенком время, когда освобождаются от работы.

Невооруженным глазом можно заметить, что в детстве Алисы большую часть времени принимает участие Симона Юнусова – мама Тимати. Судя по Instagram Тимура, музыкант также старается быть с дочкой все доступное время, чего не скажешь об Алене Шишковой.

Фолловеры не раз замечали «поддельную» любовь матери к дочке. По немногочисленным видео и фото в Instagram модели можно сделать вывод – Шишкова проводит с дочкой наименьшее количество времени. Неужели Алена просто родила и бросила?

Тимати лишит Шишкову прав на ребенка – к этому выводу пришли пользователи сети, понаблюдав за жизнью подрастающей Алисы. Судя по всему, «воскресная мама» вскоре лишиться единственной дочери. «Наигранность чувств» в Instagram тяготит известную модель, предполагают фолловеры. Они уверены, что девушка сама не хочет воспитывать Алису, раз она с такой «тягостью» в глазах и с такой длительной периодичностью проводит время с родным ребенком.

Злопыхатели считают, что музыкант лишит девушку прав на ребенка из-за злобы на бывшую возлюбленную. Судя по всему, Юнусов и в правду любит Алису, проводя с ней большое количество времени, преподнося подарки и сюрпризы. Вероятнее всего, рэпера «гложет», что его бывшая «не любит» их совместного ребенка и он вправе «отобрать» Алису у модели раз и навсегда.