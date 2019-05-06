С бабушкой лучше? Виторган мог встретиться с матерью Собчак для «передачи» прав на ребёнка

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Спектакли, гастроли и напряженный график Максима - все это говорит о том, что с воспитанием Платона Людмила справится лучше, чем «горе-родители».

Несколько дней назад Максим Виторган опубликовал с своей социальной сети фото, на котором он предстал с матерью своей экс-супруги. «Теща бывшей не бывает», - оставил интригующую надпись продюсер.

Этот пост мгновенно всколыхнул просторы интернета. Многие озадачились вопросом, что может значить подобная встреча?

можно предположить, что Виторган мог встретиться с матерью Собчак для «передачи» прав на ребёнка. Ведь с кем оставить малыша, если не с бабушкой? Разумеется, Платону будет гораздо лучше с родным человеком, чем с няней.

Максим и Ксения являются публичными личностями. У них не бывает свободного времени даже на себя, что уж говорить о ребенке. Поэтому, единственным верным выходом из сложившейся ситуации может послужить передача Платона в надежные и заботливые руки бабушки.

Платона воспитывают мужчиной. День малыша расписан буквально по минутам, и родители стараются не отходить от графика. Одно из главных условий – ребенок должен засыпать сам, без «улюлюканий» со стороны взрослых. Однако, Людмила Борисовна, как и всякая бабушка, считает подобное воспитание слишком жестким и неприемлемым для малыша. Именно это и является «камнем преткновения» зятя с тещей.

Стоит заметить, что даже несмотря на все разногласия, связанные с воспитанием Платона и не только, у Людмилы с Максимом сохранились теплые и дружественные отношения, на которые развод не повлиял. Об этом не раз заявлял, как сам Виторган, так и его теща.

Поэтому, Максиму не придется переживать по поводу встреч с малышом. Можно быть уверенным, что Людмила обязательно пойдет на уступки своему зятю и не будет ограничивать его во встречах с малышом.