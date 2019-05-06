Замена жене? Григорьев-Аполлонов «спалил» своего любовника подписчикам

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Фанаты уверены в этом. «Ухажёр» Андрея - мужчина в коротком халате, который появился на видео в истории Instagram рыжего из «Иванушек».

О непростой ситуации Андрея в семье не знают только ленивые, супруги разъехались и решили сделать паузу в отношениях. Артист недавно отправился на третий музыкальный фестиваль «Жара» в Дубай. Сейчас артист, видимо, отправился отдыхать на Бали.

Он поделился с фанатами прекрасным видом из окна номера своего отеля, написав хештег «Релакс» и отметив геолокацию. Однако, не написал о мужчине, который появился на видео.

Фанаты обратили внимание, что на ускоренном видео «промелькнул» мужчина, который явно живёт вместе Андреем. Он был в коротком халате, явно раздетый, снимал на свой телефон вид с террасы номера.

По словам подписчиков, во время участия на фестивале Андрей познакомился с мужчиной, которому смог излить душу о проблемах в семье, а после поддержки собеседника проскользнула некая «искра». Это стало переломным моментом, из-за которого рыжий из «Иванушек» наконец-то понял своё истинное «влечение».

Такая позиция и мысли фанатов вполне реалистичны, если взять за основу разлад в семье музыканта. Тем более Григорьев-Аполлонов не стал скрывать своего возможного сожителя, что может сказать о его принятии своей «истины». Григорьев-Аполлонов «спалил» своего любовника подписчикам, а они посчитали, что это явная замена жене.

Напомним, что ни один раз по сети ходили слухи, что Андрей - «голубой». Основаны эти слухи на самой группе «Иванушки international», где он выступает в качестве солиста. Знаменитое трио парней, основанное в 1995 году было с самого начала сомнительным. Тем более Григорьев-Аполлонов до этого работал моделью в Сочинском театре мод «Мини-Макси», что являлось более женской профессией.



