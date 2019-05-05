«Сказка» трещит по швам: Волочкова продолжает «играть комедию» про вымышленного возлюбленного

Вчера, 22:57

Очередной «прокол» показал, что балерина все так же одна и пытается «вешать лапшу» своим поклонникам.

При любой удобной возможности Анастасии Волочкова напоминает своим фанатам, что уже давно встречается с богатым мужчиной, но не хочет показывать его лицо многомиллионной аудитории. Из-за этого стали активно распространяться слухи, что на самом деле никакого возлюбленного нет, а вся эта информация все чаще находит подтверждение. Между тем, балерина продолжает «играть комедию» про вымышленного жениха и на этот раз опять допустила оплошность.

По словам Анастасии, весь день она провела, катаясь на лошадях своей подруги Юли. Как известно, кони – удовольствие недешевое, но, как ни странно, во время прогулки на благородном животном никакой женщины рядом не было. Был только человек, который снимал ролики.

«В объективе любимого», – не устает писать Волочкова, хотя, скорее всего, в роли оператора была та самая Юля, ведь хозяйка дорогих лошадей точно не оставила бы их без присмотра. Получается, что «сказка» трещит по швам, но Настя продолжает упорно в нее верить и доказывать окружающим, что они глубоко ошибаются.



