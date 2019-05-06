Приметы не ошибаются: Киркоров предсказал победу Лазарева на «Евровидении»

Сегодня, 10:30

Филипп возомнил себя «колдуном» и увидел «пророчество» в обычном заселении в отель.

Совсем скоро состоится решающий «матч» для Сергея Лазарева и его наставника Филиппа Киркорова. Затаив дыхание, они ждут «Евровидения-2019», чтобы наконец-то получить заслуженную победу.

Последнее время разговоры только об этом: подготовка Сергея, его перелет, репетиции конкурсной песни и много другое. Сейчас Фил уже прилетел в Тель-Авив, чтобы как можно раньше начать подготовку. Желание, чтобы первое место занял Сергей, настолько велико, что «король» при обычном заселении в номер отеля придумал свою примету и таким способом предсказал победу Лазарева на «Евровидении».

«Как заедешь, так и съедешь», – сказал Киркоров своим подписчикам. Судя по тому, как хорошо прошло заселение, а Филиппу понравился номер и вид из террасы, можно ожидать благоприятный исход конкурса. Если Лазарев уедет домой победителем, то приметы от Киркорова точно не ошибаются, а сам он может и правда иметь обостренное чувство интуиции.



