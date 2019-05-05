Завлекает Собчак «жиром»? Располневший Виторган показал «кубики»

Вчера, 22:55

Обвисший живот Виторгана мог «поставить крест» на отношениях с Собчак, которая и так «засматривалась» на стройного Богомолова.

Хоть Максим Виторган и Ксения Собчак до сих пор не развелись, они уже давно живут раздельно, и сами потвердили слухи о своем разрыве. Между тем, накал отношений произошел совсем недавно, когда в конце января произошла драка между ним и режиссером Константином Богомоловым, которого заподозрили в интимной связи с телеведущей. Не исключено, что Собчак в Константине привлекла именно фигура, ведь по сравнению с Максимом он выглядит очень стройным. Недавно Виторган сам посмеялся над своим телосложением и показал «кубики».

Неужели Виторган завлекает Собчак «жиром»? Если располневший актер задумал вернуть пропащую жену таким способом, то у него вряд ли получится осуществить задуманное. Сама Ксения следит за собой и не стесняется демонстрировать фигуру в купальнике. Очевидно, ей хочется, чтобы избранник соответствовал ее уровню.



