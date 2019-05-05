Бородина и Бузова «кусают локти»: Катя Жужа стала женой сына миллионера

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Экс-ведущая «Дома-2» пока что вышла замуж удачнее всех ведущих и участниц шоу.

Личная жизнь ведущих телепроекта «Дом-2» в основном складывается достаточно плохо. 33-летняя Ольга Бузова развелась с мужем и уже который год не может выйти замуж. Ксения Бородина тоже развелась, но потом вышла замуж, правда замужество Ксении далеко не все ее фанаты решаются назвать удачным. Фанаты думают, что Курбан Омаров «сидит на шее» у жены, ведь все их семейные бизнесы существуют благодаря Бородиной, а кроме того он изменял супруге во время ее беременности, о чем говорила сама звезда. Вполне очевидно, что Бородина и Бузова «кусают локти», узнав о том, что их бывшая коллега-ведущая из «Дома-2» Катя Жужа стала женой сына миллионера.

В 31 год Жужа каким-то образом смогла очаровать 24-летнего автогонщика Артема Маркелова, о чем сообщают некоторые СМИ, ссылаясь на инсайдерские источники.

Стоит заметить, что сами новобрачные скрывают тот факт, что узаконили свои отношения в Лас-Вегасе. Впрочем, радость отдыха с любимым человеком для Жужи была омрачена тем, что у нее вдруг разболелась спина, а потому она и отправилась лечить ее американскую больницу.