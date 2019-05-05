Без прически и макияжа: В Интернете появился ролик с танцующей Аллой Пугачёвой

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Видеоматериал с Примадонной опубликовал бывший учитель её школы талантов «Рецитал» Михаил Гребешков.

На днях в Интернете, а именно в популярной социальной сети Instagram, появился интересный ролик с танцующей Аллой Пугачёвой. Редкие кадры были сделаны ещё во времена, когда школа Примадонны для талантливых детей активно работала. Стоит отметить, что обучение вокалу и актерскому мастерству в заведении Аллы Борисовны обходилось родителям в 30 тысяч рублей, однако для талантливых сирот Примадонна делала исключение и приглашала их обучаться бесплатно. В 2018 году школу закрыли и недавно поностальгировать за былыми временами решил Михаил Гребешков, который и опубликовал в Сети видео с Пугачёвой.

Поклонники смогли впервые увидеть, как Алла Борисовна лично занималась с детьми. На видео можно заметить звезду российской эстрады совершенно без прически и макияжа, зато в мини-платье, в котором артистка энергично танцевала и учила детей двигаться во время выступления. По данным кадрам можно сделать выводы, что Примадонна выглядит значительно моложе своего паспортного возраста.