Наконец-то «поставил на место». Топалов высмеял Тодоренко из-за незнания английского языка

Сегодня, 20:20

Регина пыталась оправдаться и даже шутила, что ее муж «болеет», но в итоге ушла от разговора, скорчив гримасу.

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном сейчас отдыхают в Турции. Супруги отлично проводят время, и явно наслаждаются общением друг с другом. Супруги много гуляют и развлекаются вместе с ребенком, делясь с поклонниками солнечными семейными кадрами. На одном из роликов знаменитости решили «блеснуть» знаниями своего английского языка, инициатором чего, видимо, выступила Регина, за что и поплатилась.

Влад Топалов отвечая на вопрос жены о видах спорта, в которые он играет, слишком увлекся, описывая свою навыки и предпочтения. Судя по всему, на середине ответа Регина уже не понимала, о чем говорит ее супруг, и всячески пыталась остановить его словесный поток, однако Влад лишь с еще большим запалом заговорил на иностранном языке, и этим высмеял Тодоренко из-за ее незнания. Регина не скрывает, что ее иностранный плох, и стыдится допускаемых элементарных ошибок, а диалог с Владом вновь подтвердил ее несовершенство.

Видимо, стыдясь собственного незнания она сначала пыталась спасти свою репутацию «путешественницы» шуткой, она даже намекнула, что Влад якобы болен, после чего строила гримасу и дразнила мужа языком, однако ничего не могло остановить Топалова. В итоге, ведущая просто завершила съемку.

Похоже, Регина наконец поплатилась за свое пренебрежение. Вскоре после рождения ребенка ведущая решила заняться своей карьерой, и сбросила на мужа и маму практически все домашние хлопоты, в том числе быт и заботы по воспитанию ребенка. Топалов же «прогнулся» под влиянием целеустремленной супруги, и потерялся в ее тени, что вряд ли его устраивало. Видимо, почувствовав свое превосходство над Региной, он наконец-то «поставил на место» знаменитую супругу, дав понять, что есть вещи, в которых он лучше разбирается.