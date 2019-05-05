По стопам Алсу? Первое место на шоу «Песни» может оказаться купленным

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Победителем конкурса хотят «сделать» Анну Боронину – такая информация от инсайдеров буквально «взорвала» сеть.

Недавно в сеть «слили» тайную переписку, которая касается вокального шоу «Песни» на ТНТ. В этом году свои команды создал Тимати и Баста, поэтому сейчас между их избранниками напряженная борьба. Шоу вышло на этап телефонных голосований, поэтому победа в руках зрителей. В опубликованном сообщении речь шла о том, что победить должна Анна Боронина. Именно за нее просили отправить свои голоса и прислать скрин-подтверждение на специальный номер, принадлежащий сотруднику лейбла Black Star. Также отмечалось, что это личная просьба Павла Курьянова, более известного под псевдонимом Пашу.

Получается, что первое место на шоу «Песни» может оказаться купленным, но пока нет подтверждений, что эта переписка – не фейк. Если «продажа» будет доказана, то телезрители полностью разочаруются в ТВ и современных программах. Напомним, что недавно подобный инцидент случился на Первом канале. Победителем «Голоса. Дети» стала дочь певицы Алсу. По некоторым недоказанным данным, богатая семья приложила все усилия и деньги, чтобы «выбить» девочке первое место. Неужели и в этой программе пошли по стопам Алсу, которая до сих пор не может «отмыться» от жестких обвинений?

Стоит отметить, что Анне Борониной принадлежит песня с весьма странным названием «Лифчик». Многим людям она сразу не понравилась. Отмечается, что особой смысловой нагрузки в ней нет, а текст изобилует жаргонной лексикой.