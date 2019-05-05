«Окосела от счастья»: Фанаты высмеяли Бузову за «кривое» фото

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Позируя рядом с Кридом и Пригожиным, певица опозорилась из-за блестящего лба и странного взгляда, считают поклонники.

Май оказался очень насыщенным для солнечного Дубая. Недавно там впервые прошел грандиозный музыкальный фестиваль «ЖАРА», а вскоре после завершения концерта на сцене одной из крупных площадок Егор Крид дал сольный концерт. На выступлении популярного рэпера собрались многие звезды шоу-бизнеса и друзья артиста, в том числе и близкие коллеги исполнителя: Иосиф Пригожин с супругой Валерией и подруга Егора Ольга Бузова, с которой накануне рэпер провел весь вечер.

После концерта создатель рекорд-лейбла NOX Music опубликовал групповое фото, сделанное, видимо, незадолго до начала выступления рэпера, на котором он позирует с популярными коллегами. Пригожин также поделился планами на предстоящие трудовые будни. Поклонники не ожидали увидеть рядом с артистами Ольгу Бузову, которая к тому же крайне неудачно получилась на фото. Фанаты высмеяли поп-диву за «кривое» фото, на котором она якобы крайне нелепо смотрится с кривыми глазами, одним огромным и оттопыренным ухом и блестящим лбом.

«Окосела от счастья», - посмеялись пользователи сети, глядя на необработанный снимок с Ольгой. По мнению поклонников, Бузова совершенно не вписывается в компанию данных артистов, а потому и была так рада приобщиться к кругу талантливых коллег.