«Никто меня не уважает» — Хилькевич «спалила» проблемы с мужем

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«Холод» в поведении мужа и игнорирование дочери могут спровоцировать у актрисы депрессию.

Слухи о проблемах в семье Анны Хилькевич и Артура Волкова появились ещё несколько месяцев назад. За регулярные «загулы» актрисы, флирт с коллегами и отстранённое поведение с мужем Анну даже заподозрили в изменах. Не исключено, что сейчас пара переживает не лучшее время в отношениях и ради спасения брака отправилась на совместный отпуск в Дубай, откуда делится яркими снимками и роликами с участием детей. Так, в сторис Анна опубликовала видео, где рассказала, как проводит время семья в отпуске, загорая у бассейна.

И всё бы ничего, вот только таким роликом Хильквич «спалила» проблемы с мужем. Примечательным стал тот факт, что на все попытки Анны поговорить со старшей дочерью, Ариаша игнорировала мать, в то время, как муж актрисы и вовсе «отдалился» от семьи на соседних лежаках.

«Никто меня не уважает», — болезненным голосом высказалась на видео Анна. Очевидно, Ариаша перебывает в таком возрасте, когда полностью копирует поведение родителей. Как известно, большую часть времени с дочками проводит отец, пока Анна снимается в проектах, а потому не удивительно, что Ариаша попросту берёт пример с отца, когда Артур в скандалах с женой не просто уходит от решения проблем, а и вовсе игнорирует жену. Как бы там не было, а такое неподобающие отношение членов семьи актрисы может не только довести Хилькевич до депрессивного состояния, но и пагубно отразиться на браке.