Фото Билана в старости шокировало Сеть. «Не пугайте людей!» - заявили фанаты

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Волк из мультфильма «Ну, погоди!» - описали артиста на снимке поклонники.

Недавно в сети появилось необычное фото Димы Билана, которое всерьез напугало многих пользователей. Автор публикации показал, как примерно будет выглядеть исполнитель в старости. Билан запечатлен в своем самом популярном образе – белой майке и с удлиненными волосами. Однако из-за многочисленных морщин артиста попросту можно не узнать.

Фото «состарившегося» Билана шокировало сеть. Некоторые фолловеры не сразу поняли, что перед ними отфотошопленный снимок: «Чуть со стула не упала, пока комментарий не прочитала», «Господи! Я аж испугалась! Сразу подумала, что он уже сейчас так выглядит».

Другие посчитали, что пользователь поступил некорректно по отношению к человеку. «Не пугайте людей своими предположениями! Как будет он выглядеть, сам увидит!», «А зачем эта информация? Для кого?», «Ужас!», - возмущаются фолловеры.

Остальные же принялись обсуждать снимок. Некоторые пользователи решили, что Билан в старости будет очень похожим на актера Сильвестра Сталлоне, другим показалось, что Дмитрий на фото – копия Валерий Леонтьев.

Еще одни сравнили отфотошопленного артиста с персонажем из мультфильма «Ну, погоди!». «Он сделает круговую подтяжку и будет выглядеть как огурчик», «Мог бы выглядеть, но ботокс и пластика не позволят», «Там будут пластические операции. И не одна», - предположили поклонники.